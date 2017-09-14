Захарова рассказала о целях посольского турнира по футболу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что предстоящий 23-24 сентября международный футбольный турнир "Неофициальный чемпионат мира среди посольств России — 2017" станет площадкой для поддержания культурных и гуманитарных связей между странами, которые примут в нем участие.

"Я более чем уверена, что соревнование в целом позволит поддержать дружеские, культурные и общественно-гуманитарные связи, торговые контакты между странами, которые примут в нем участие", — сказала Захарова на тематической пресс-конференции в четверг.

Дипломат выразила надежду, что мероприятие станет не только площадкой для спортивных состязаний, но и для обмена мнениями в неформальной обстановке по широкому кругу вопросов — "в том числе и касающихся проведения чемпионата мира по футболу в России".

В преддверии чемпионата мира по футболу в России, в Москве пройдет международный футбольный турнир среди посольств, аккредитованных в России, — "Неофициальный Чемпионат мира среди посольств в России — 2017". В турнире примут участие команды, которые будут состоять из представителей посольств иностранных государств. Члены дипперсонала представительства должны быть гражданами аккредитующего государства.