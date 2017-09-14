Отношения России и НАТО в ближайшие годы ухудшатся, считает политолог

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс будет стремиться к улучшению отношений с Россией, является дежурной фразой, в ближайшие годы отношения североатлантического блока и России только ухудшатся, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Столтенберг в интервью РИА Новости ранее заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к улучшению отношений с Россией, но будет учитывать ситуацию вокруг Украины.

"Это дежурная фраза Столтенберга и не более того, потому что пока никакими практическими шагами она не сопровождается. На сегодняшний день есть три главные проблемы в отношениях РФ и НАТО, которые требуют незамедлительного решения. Первое — это судьба основополагающего акта Россия-НАТО. Формально он перестал действовать с 27 мая 2017 года и не было процедуры его автоматического продления. Мы до сих пор не знаем, действует он или нет", — сказал Фененко РИА Новости.

"Во-вторых, это инициатива России по безопасности полетов над Балтийским и Черным морями. Опять-таки, ничего не ясно. Третий момент — нет никаких переговоров по мерам доверия. То есть, это просто слова", — добавил собеседник агентства.

Наоборот, эксперт прогнозирует ухудшение отношений НАТО и РФ в ближайшие годы.

"Я считаю, что в ближайшее время отношения РФ и НАТО будут резко ухудшаться. Я даже не исключаю, что может возникнуть ограниченный военный конфликт между нами. Есть несколько болевых точек: Приднестровье, акватория Балтийского моря. Не исключено, что и грузинское направление, если НАТО снова попытается разыграть грузинскую карту. Это может быть серьезный ограниченный конфликт на определенном театре военных действий", — добавил Фененко.