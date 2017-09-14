Путин на встрече с Атамбаевым отметил развитие отношений России и Киргизии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым отмечает коллективные подвижки в отношениях двух стран, в том числе по экономическим вопросам.

"Объем наших отношений и взаимодействий растет. Всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения", — сказал Путин на встрече с киргизским коллегой.

Как заявил российский президент, Москва удовлетворена развитием отношений с Бишкеком. "Растет товарооборот, есть подвижки практически по всем направлениям", — сказал Путин.

"Мы отмечаем, и вы тоже об этом говорили, что после вступления Кыргызстана в ЕврАазЭс наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения", — сказал он.

Путин отметил, что РФ рада подобным позитивным трендам, "но, конечно, наверное, нужно на некоторые вопросы повнимательнее нам посмотреть".

Со своей стороны Атамбаев отметил, что рад каждой возможности обсудить с российским лидером двусторонние вопросы, поскольку всегда находит понимание даже по таким темам, которые могут показаться незначительными. Он вспомнил, как обсуждал с Путиным в Москве водительские права для мигрантов. "Все это решается", — сказал президент Киргизии.

Он отметил, что до окончания своего президентского срока хотел бы разрешить как можно больше вопросов, до декабря, по его словам, предстоит несколько встреч с Путиным. "Я думаю, мы должны делать все для того, чтобы вот этот уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, только развивался дальше и поднимался выше", — заключил Атамбаев.