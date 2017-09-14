Путин на встрече с Атамбаевым отметил развитие отношений России и Киргизии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым отмечает коллективные подвижки в отношениях двух стран, в том числе по экономическим вопросам.
"Объем наших отношений и взаимодействий растет. Всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения", — сказал Путин на встрече с киргизским коллегой.
"Мы отмечаем, и вы тоже об этом говорили, что после вступления Кыргызстана в ЕврАазЭс наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения", — сказал он.
Путин отметил, что РФ рада подобным позитивным трендам, "но, конечно, наверное, нужно на некоторые вопросы повнимательнее нам посмотреть".
Он отметил, что до окончания своего президентского срока хотел бы разрешить как можно больше вопросов, до декабря, по его словам, предстоит несколько встреч с Путиным. "Я думаю, мы должны делать все для того, чтобы вот этот уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, только развивался дальше и поднимался выше", — заключил Атамбаев.