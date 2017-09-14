Голодец о высказываниях противников женщины-президента: за гранью морали

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Высказывания противников президентства женщины в РФ находятся за гранью морально-этических норм, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

В четверг она приняла участие в заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. На заседании подняли вопрос соблюдения прав женщин на равноправие в общественно-политической жизни. В частности, участники вспомнили недавние сообщения СМИ о том, что одним из кандидатов в президенты может стать женщина.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов утверждали, что соперником Владимира Путина на выборах может стать женщина. Один из собеседников издания заявил, что якобы рассматриваются пять-семь кандидатур.

По мнению участников встречи, идея выдвижения женщины на пост главы государства вызвала мощную реакцию несогласия.

"Даже за гранью таких нормальных этических, моральных норм", — прокомментировала Голодец подобные высказывания.