Избирком утвердил победу Куйвашева на выборах в Свердловской области

Единый день голосования в России (269)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Свердловской области официально утвердила победу Евгения Куйвашева на выборах губернатора, сообщается в четверг на сайте избиркома.

Выборы состоялись 10 сентября. Куйвашев, выдвигавшийся от партии "Единая Россия", набрал более 62% голосов.

"Члены избирательной комиссии Свердловской области единогласно приняли постановление, в соответствии с которым выборы губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Свердловской области признан Евгений Владимирович Куйвашев, получивший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании 10 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Избирком отмечает, что жалоб на результаты выборов в комиссию не поступало.