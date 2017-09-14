На двух участках аннулировали итоги выборов саратовского губернатора

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

САРАТОВ, 14 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирком Саратовской области признал недействительными итоги выборов губернатора и депутатов областной думы на двух избирательных участках, сообщил председатель облизбиркома Павел Точилкин.

"В связи с невозможностью установить достоверное волеизъявление избирателей признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №1427 в Пугачевском районе Саратовской области… Итоги голосования отменены по избирательному участку №4 Волжского района Саратова", — сказал Точилкин на заседании избиркома в четверг.

Выборы губернатора области проводились впервые с 2000 года. По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона побеждает врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", он набрал 74,62% голосов. Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 16,28% голосов, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко — 5,98%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" — 2,49% голосов.

На выборах в облдуму "Единая Россия" получила 66,84% голосов, КПРФ — 14,68% голосов, ЛДПР — 8,06%, "Справедливая Россия" — 5,75%. По 18 из 22 одномандатных округов победили представители партии "Единая Россия", по двум — КПРФ, по одному — ЛДПР, один мандат получил самовыдвиженец.