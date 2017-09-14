Планов по сокращению американских дипломатов пока нет, заявил Ушаков

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. У России пока нет конкретных планов по приведению числа работников дипломатического корпуса США в РФ к аналогичному с российским в Штатах, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Было сказано с самого начала, что мы засчитываем наше постпредство там (в Нью-Йорке — ред.), что это резерв на будущее, но никаких планов конкретных в этой ситуации нет", — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.