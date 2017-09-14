Избирком Севастополя утвердил победу Овсянникова на выборах губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов губернатора Севастополя, подписав соответствующий протокол, избранным губернатором назван Дмитрий Овсянников, сообщили РИА Новости в избиркоме.

Явка на выборы в Севастополе составила 34,21%.

"Все члены избиркома подписали протокол с итогами выборов. Избранным губернатором Севастополя стал Дмитрий Овсянников, за него проголосовало 77,406 тысячи избирателей, что составляет 71,05%", — сообщили в комиссии.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от "Патриотов России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением "Единой России".

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления прошли в городе впервые за десятилетия. До этого губернатор утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До вхождения Крыма в состав России глава администрации города назначался напрямую президентом Украины. Исключением стали лишь выборы мэра города в 1993 году.

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