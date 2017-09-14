ЦИК планирует утвердить итоги довыборов в Госдуму по двум округам в пятницу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в пятницу планирует утвердить итоги дополнительных выборов депутатов Госдумы в Брянском и Кингисеппском одномандатных округах по итогам выборов 10 сентября, следует из проекта повестки, опубликованного на сайте ЦИК.

Первым члены ЦИК планируют рассмотреть вопрос "об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам", указано в повестке.

В единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы состоялись в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область). По итогам выборов в нижнюю палату проходят кандидаты от "Единой России" и ЛДПР, следует из данных системы "Выборы" после подсчета 100% протоколов участковых избиркомов.

Довыборы в Брянском округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от ЕР Владимира Жутенкова, в них участвовали кандидаты от девяти партий — но ЕР своего кандидата не выдвигала. Мандат по Кингисеппскому округу освободился после того, как выигравший его в 2016 году Сергей Нарышкин ушел в Службу внешней разведки.

На довыборах по Брянскому округу лидирует кандидат от ЛДПР Борис Пайкин (52,03% голосов), за ним следуют Сергей Горелов от Партии роста (9,50%) и Александр Куприянов от КПРФ (9,38%).

В Кингисеппском округе после подсчета всех протоколов лидирует кандидат от "Единой России" Сергей Яхнюк с 61,58%. Далее идут кандидат Николай Кузьмин от КПРФ (11,30%) и Марина Любушкина от СР (6,96%).

Думская фракция ЕР насчитывает пока 341 мандат, ЛДПР — 39 кресел.