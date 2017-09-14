Рязанский губернатор рассказал, кем бы работал в случае провала на выборах

РЯЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, победивший на выборах главы региона 10 сентября, заявил в первом после избрания интервью РИА Новости, что мог бы работать учителем, если бы рязанцы выбрали главой региона другого кандидата.

"У меня есть профессии, есть большой опыт работы. Могу работать учителем, могу пойти в сферу экономики. Не пропал бы", — сказал Любимов.

Он отметил, что Рязанская область стал ему родной за полгода руководства. "Я руковожу областью уже более полугода. За это время регион стал для меня родным. Теперь предстоит работать еще активнее, чтобы оправдать оказанное мне доверие. При этом не важно, кто за кого голосовал, работать буду для всех", — заявил врио губернатора.

По его словам, после того как более 80% пришедших на избирательные участки жителей области отдали ему свои голоса, ответственность усиливается.

Любимов, который в Калужской области был заместителем губернатора, председателем Заксобрания и городским головой, считает, что предыдущий опыт работы пригодится ему на новом посту.

"Это как накопительная система: каждая ступенька в карьере позволяет увидеть новые грани той или иной проблемы, глубже вникнуть в ее существо и найти оптимальное решение", — сказал победитель губернаторских выборов.

Президент РФ Владимир Путин назначил Николая Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области 14 февраля 2017 года после того, как его предшественник Олег Ковалев заявил о досрочном сложении полномочий. Выборы губернатора Рязанской области 10 сентября завершились убедительной победой Любимова, который получил 80,16% голосов избирателей при явке 36,15%.