Удальцов прокомментировал идею Богданова создать блок к выборам в 2018 году

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Координатор движения "Левый Фронт" Сергей Удальцов прокомментировал предложение политолога Андрея Богданова создать блок "Третья сила" к президентским выборам.

Богданов, объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, ранее сообщил РИА Новости, что собирается обсудить с ПАРНАСом и "Яблоком" создание блока непарламентских партий. По его словам, девять партий уже дали согласие на участие в этом объединении. В ПАРНАСе в ответ заявили, что не намерены идти на контакт с Богдановым. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова также сказала, что в партии не относятся к этому предложению всерьез.

В этой связи, по словам координатора движения, главный критерий — участие в праймериз кандидатов от широкого спектра левой и патриотической оппозиции. "Только тогда они (праймериз) могут быть легитимными. Иначе вся эта процедура превратится в очередной фарс", — заявил Удальцов.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.