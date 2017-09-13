Госдума приняла законопроект о промышленных технопарках

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на формирование правовой основы деятельности промышленных технопарков.

Документом, внесенным группой депутатов, в закон "О промышленной политике в РФ" вводится понятие "промышленный технопарк", под которым понимается совокупность объектов инфраструктур, предназначенных для выпуска ранее не производимой промышленной продукции и/или не имеющей произведенных в России аналогов.

Законопроектом также предлагается утвердить порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, определить полномочия правительства РФ по установлению требований к промышленным технопаркам, их инфраструктуре и управляющим компаниями промышленных технопарков, а также полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти по подтверждению соответствия промышленного технопарка таким требованиям.

Данные изменения будут способствовать модернизации промышленной инфраструктуры и увеличению количества промышленных технопарков, что, в свою очередь, обеспечит создание нового высокотехнологичного производства конкурентоспособной отечественной продукции, считают авторы документа.