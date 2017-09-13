Володин прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о возможности своего участия в президентских выборах в 2018 году, заявил, что видит кандидатом только действующего президента РФ Владимира Путина.

"Мой кандидат один, его фамилия Владимир Владимирович Путин. По-другому не мыслю, считаю, что это тот человек, который и делом, и жизнью своей доказал свою любовь к стране и эффективное решение вопросов", — сказал Володин, отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.