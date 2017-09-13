Кремль пока не определился с планом встреч Путина на саммите АТЭС

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Кремль пока не определился с планом встреч президента России Владимира Путина в ходе ноябрьского саммита АТЭС во Вьетнаме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце июня в ходе встречи Путина с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом российский лидер получил приглашение посетить саммит АТЭС, который пройдет в этом году в ноябре во вьетнамском Дананге. Путин, отмечал руководитель Вьетнама, приглашение принял.

"Нет, пока нет никаких новостей", — сказал Песков в ответ на вопрос, появилось ли в преддверии саммита АТЭС что-то новое по планам встреч президента РФ и его предварительным телефонным разговорам.