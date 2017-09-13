МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во вторник замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что руководство страны планирует в среду встречу с главой иранского МИД, не уточнив, кто именно от России будет участвовать во встрече. При этом на встрече будет обсуждаться Сирия, ситуация в Ираке и борьба с терроризмом.

Отвечая на вопрос, будет ли президент в среду принимать главу МИД Ирана, Песков сказал: "Будет".

При этом он не смогу уточнить, о чем конкретно будут идти переговоры.