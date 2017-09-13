Путин положительно оценил новые российско-ливанские договоренности

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири во время встречи. 13 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Ливанской Республики Саад Харири во время встречи. 13 сентября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета министров Ливана Саадом Харири заявил, что достигнутые накануне на встрече глав кабминов Ливана и РФ договоренности будут работать в интересах двух стран.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял своего коллегу из Ливана в подмосковной резиденции. Россия и Ливан по итогам переговоров премьер-министров Дмитрия Медведева и Саада Харири договорились о сотрудничестве в области культуры, экономики и инвестиций, охраны окружающей среды и спорте.

"Уверен, что достигнутые договоренности (на встрече Харири и премьера РФ Медведева – ред.) будут работать на позитивное развитие наших двусторонних межгосударственных отношений", — сказал Путин на встрече с Харири.

Он отметил, что пока объем товарооборота Ливана и РФ в номинальном выражении небольшой, но "рост внушительный – в полтора раза". "Это хорошая тенденция, которую хотелось бы сохранить", — сказал Путин.

Он заявил, что на встрече намерен поговорить и о ситуации в регионе – в Ливане и в соседних странах. "Для меня очень важно знать позицию всех руководителей всех стран в регионе", — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что рад возможности поговорить с Харири.