Медведев поздравил Володина с началом новой сессии Госдумы

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя Госдумы Вячеслава Володина с началом новой сессии нижней палаты парламента.

Госдума в среду провела первое пленарное заседание после летних каникул, открыв тем самым осеннюю сессию.

"Я, Вячеслав Викторович, вас и всех остальных коллег поздравляю с началом новой сессии. Это новые баталии, новые задачи, новые трудности, из этого состоит работа парламента", — сказал Медведев на совещании с руководством Госдумы и фракции ЕР по подготовке бюджета.

На совещании обсуждалась тема подготовки внесения проекта федерального бюджета на следующую трехлетку. Володин отметил, что к рассмотрению и принятию бюджета депутаты относятся очень скрупулезно.

"Считаем, что эту работу нужно вести задолго до внесения. Комитет Государственной думы в хорошем контакте с министерством финансов, правительство России в течение августа уже многое сделало для того, чтобы было, в первую очередь, понимание по основным параметрам бюджета. Сейчас к этой работе подключились профильные комитеты Государственной думы", — сказал Володин.

Ранее лидер фракции ЕР, вице-спикер ГД Владимир Васильев сообщил, что в перерыве пленарного заседания депутата обсудят с Медведевым основные направления работы в осеннюю сессию Госдумы.