В Госдуме пройдут слушания по состоянию прав человека и работе омбудсмена

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Госдуме осенью состоятся парламентские слушания по состоянию прав человека и по деятельности уполномоченного по правам человека в РФ, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы планируем провести слушания по состоянию прав человека и по деятельности уполномоченного осенью", — заявил Гаврилов в среду в ходе заседания комитета, рассказывая о планах работы на осеннюю сессию.

Он также напомнил депутатам о том, что в ноябре в нижней палате парламента ожидается отчет министра юстиции в частности по работе негосударственного сектора.