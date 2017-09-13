Главком ВКС Бондарев может возглавить оборонный комитет Совет Федерации

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев может возглавить оборонный комитет Совфеда, сообщил РИА Новости в среду источник в парламенте.

Бондарев будет делегирован в Совет Федерации сенатором от губернатора Кировской области, сообщил ранее источник в руководстве СФ.

"Бондарев может возглавить комитет Совфеда по обороне и безопасности, решение может быть принято уже 27 сентября на пленарном заседании палаты", — сказал собеседник агентства.

Совет Федерации 12 июля освободил Виктора Озерова от должности председателя комитета СФ по обороне и безопасности в связи с его заявлением. Озеров, возглавлявший комитет в течение 16 лет, отметил, что его решение покинуть пост председателя не было сиюминутным, оно глубоко продумано и взвешено.

Сейчас и.о. оборонного комитета является первый зампредседателя Евгений Серебренников.