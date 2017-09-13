КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" отметили хорошую работу ЦИК на выборах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидеры парламентских партий — Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР) по итогам прошедших региональных выборов отметили их "большую легитимность" и организованность, а также обратили внимание на хорошую работу ЦИК РФ и правоохранительных органов, которые своевременно реагировали на сообщения о нарушениях в ходе кампании.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"Эта выборная кампания была, может быть, несколько честнее и организованнее. Ну, и после наших замечаний по Мордовии, по Краснодару, по ряду других регионов отреагировали сформированные комиссии. Завтра они выйдут на места, где вместе проверим подлинность результатов. Мне кажется, первый шаг сделан, но надо сделать минимум еще три-четыре шага", — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".

Председатель "Справедливой России" также отметил "хорошую" работу Центральной избирательной комиссии. "Мы видим, что Элла Алексндровна Памфилова четко дает очень внятные установки на прозрачность, честность и легитимность выборов. Мы видим, что позиция администрации президента тоже направлена на то, чтобы главное — ни какие проценты наберут те или иные партии или кандидаты, главное — легитимность", — сказал Миронов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в комментарии "Россия 24" отметил "улучшения в работе, хорошо стала работать Центральная избирательная комиссия". "Она вовремя реагировала, принимала необходимые меры. Также лучше стали работать правоохранительные органы", — сказал лидер ЛДПР.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что явка на выборах была достаточно хорошей на всех уровнях, а полученный партией результат позволит ей и дальше реализовывать курс президента РФ Владимира Путина и программу партии.