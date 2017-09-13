В Подмосковье назвали причину низкой явки в единый день голосования

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Низкая явка на выборах по Московской области не связана с низкой информированностью, она, скорее, объясняется желанием, чтобы все "оставалось как есть", заявила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

В единый день голосования на территории Подмосковья прошли 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.

Итоговая явка на выборах в Московской области, по предварительным данным, составила 21,25%.

"Я бы говорила о нежелании граждан реализовывать свое активное право по разным причинам. Кто-то доволен властью, и пусть всё остается как есть. Низкая правовая культура может быть вполне причиной того. Либо просто активное нежелание участвовать в том, что происходит в стране", — сказала Коновалова журналистам.

Она отметила, что территориальные избирательные комиссии выполнили свою миссию в полном объеме: разносили приглашения на выборы, вывешивали информацию на стендах.