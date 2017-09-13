Путин и Атамбаев обсудят двустороннее сотрудничество на встрече в Сочи

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в четверг, 14 сентября, обсудят расширение взаимодействия на евразийском пространстве и укрепление региональной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", — говорится в сообщении.
Добавляется, что также планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в июне.