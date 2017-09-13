Неверов призвал "Единую Россию" уступить оппозиции часть должностей

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов призвал своих однопартийцев в регионах при формировании новых органов власти поделиться постами с представителями других политических партий после прошедших 10 сентября выборов.
"Выборы состоялись, и теперь необходимо преступить к работе. Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Госдумы текущего созыва, предоставив возможность занять должности представителям других политических партий", – заявил Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Депутат также попросил однопартийцев дать возможность представителям других партий реализовать свои предвыборные обещания в тех органах, в которые они избирались.
"Коллеги, работы хватит на всех, — заключил он.