ЛДПР потребовала пересчета голосов на выборах в Северной Осетии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017. Архивное фото

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЛДПР требует пересчета голосов на выборах в Северной Осетии, в регион направлена соответствующая комиссия, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Мы добились направления комиссии в Северную Осетию, сегодня они вылетают. Мы требуем там пересчета голосов. Посмотрим на реакцию. И уже на следующей неделе по этому региону сделаем вывод", — заявил Жириновский журналистам в среду.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

В Северной Осетии состоялись выборы депутатов парламента и выборы в органы местного самоуправления. В выборах в законодательное собрание республики участвовали представители "Единой России", "Партии роста", КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины". "Единая Россия", набравшая 59,23% голосов, получила 46 из 70 мандатов, ЛДПР — ни одного.