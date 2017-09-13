Володин призвал "наполнить содержанием" зарубежные поездки депутатов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Зарубежные поездки депутатов должны быть обоснованы, иметь конкретные цели и задачи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас насыщенная международная повестка, приоритетным направлением остается развитие межпарламентских связей. Но нам необходимо контакты с зарубежными коллегами больше и больше наполнять конкретным содержанием", — заявил Володин на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы.

"Необходимо исходить из того, что визиты и поездки должны быть обоснованными, иметь конкретные цели и задачи, способствовать продвижению интересов нашей страны", — добавил он.

По словам Володина, в ближайшие месяцы российские депутаты примут участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков" в Москве и в совещании председателей парламентов Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана, России и Турции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия в Исламабаде.

Основным приоритетом осенней сессии Госдумы спикер назвал реализацию законодательного обеспечения послания президента России от 2016 года и работу над наиболее важными законопроектами: об ответственном обращении с животными, о безопасности дорожного движения, о носителях русского языка и другими.