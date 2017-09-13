ЦИК проведет проверку из-за замечаний во время выборов в ряде регионов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. ЦИК проверит ситуацию с выборами в Мордовии, Барнауле, Краснодарском крае, где зафиксирован целый ряд замечаний, сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Будут создана сейчас большая совместная комиссия, в которую войдут представители всех фракций и руководители избиркома. Под эгидой избиркома будет проверена ситуация в этой республике (Мордовии)", — рассказал Зюганов. По его словам, в КПРФ считают, что "там выборы не могут быть признаны, потому что откровенное жульничество".

"Наша задача все сделать, чтобы это не повторилось", — добавил он.

Зюганов рассказал, что "будет проверена ситуация по Краснодарскому краю, где много нарушений и замечаний", по Барнаулу. "И целый ряд нарушений, которые зафиксированы в СМИ, которые отмечены нашими комиссиями, будут в экстренном порядке в ближайшее два-три дня проверены", — отметил лидер КПРФ.