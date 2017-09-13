В Томской области перенесли церемонию вступления губернатора в должность

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Церемония вступления в должность избранного на выборах 10 сентября губернатора Томской области Сергея Жвачкина состоится в понедельник 18 сентября, сообщил РИА Новости в среду представитель Законодательной думы региона.

Ранее планировалось, что инаугурация избранного губернатора состоится в пятницу, 15 сентября, на общем собрании областного парламента.

"Общее собрание думы, как и планировалось, состоится в пятницу 15 сентября, однако будет объявлен перерыв, и вопрос о вступлении в должность губернатора будет рассмотрен в понедельник, 18 сентября в 16.00", — сказал собеседник агентства.

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 60,58% голосов избирателей. Его ближайший преследователь — кандидат от ЛДПР Алексей Диденко — набрал 19,38% голосов. Итоговая явка составила 25,78%.

Прямые выборы губернатора Томской области прошли впервые с 2003 года, когда победил Виктор Кресс, руководивший регионом с 1991 года.