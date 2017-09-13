В Кремле анонсировали встречу Путина с новоизбранными губернаторами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится главами регионов, которые победили на выборах в единый день голосования 10 сентября, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в газете "Известия".

"Встреча планируется и готовится", — сказал Песков изданию.

Как пишет газета со ссылкой на источник в администрации одного из выборных регионов, встреча президента с губернаторами запланирована на 20-21 сентября. Сообщается, что в ней примут участие не только новоизбранные главы регионов, но и переизбранные на губернаторский пост чиновники.

Россияне в единый день голосования выбрали руководителей 16 регионов и депутатов законодательных собраний шести субъектов, все временно исполняющие обязанности глав регионов подтвердили свои полномочия.