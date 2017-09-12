Рябков заявил, что вопрос о встрече Путина и Трампа не прорабатывается

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен – РИА Новости. Вопрос о встрече на саммите АТЭС лидеров РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в силу нынешних обстоятельств не прорабатывается, но президенты будут находиться на одном мероприятии, заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Саммит АТЭС пройдет в конце года во Вьетнаме.

"Ясности (по встрече) нет. И в условиях открыто враждебных действий администрации США говорить об этой встрече сейчас не получается",- сказал Рябков.

При этом он отметил, что "лидеры будут находиться на одном мероприятии".

"Оно само по себе предоставляет площадку для контакта, но не более того… Мы действительно сейчас этот вопрос не прорабатываем в силу нынешних обстоятельств",- добавил замглавы МИД РФ.