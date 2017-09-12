Овсянников пригласил политиков ЕС убедиться в свободном выборе горожан

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава исполнительной власти Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил представителей Евросоюза в город-герой убедиться в свободном выборе горожан как на референдуме в 2014 году, так и на выборах губернатора в минувшее воскресенье.

© Фото : представлено Управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ Севастополя Дмитрий Овсянников стал первым всенародно избранным главой Севастополя

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города и провели довыборы в законодательное собрание города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент. В ЕС заявили, что не признают проведение выборов на полуострове, так как остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В 2014 году более 95% севастопольцев проголосовали на референдуме за возвращение Севастополя на Родину, в Россию. С тех пор город живет и развивается по законам РФ, и его жители пользуются всеми правами и свободами, которые гарантированы им конституцией страны. Десятого сентября 2017 года впервые за 234-летнюю историю города севастопольцы смогли реализовать право своим голосованием избрать губернатора города", — сказал РИА Новости Овсянников.

В этой связи, отметил он, убедиться в свободном выборе севастопольцев можно, приехав в город-герой. "Если у части европейских политиков не хватает духа или силы воли признать свободный выбор севастопольцев, пусть приезжают в гости. Город рад всем, кто прибывает с добрыми намерениями и открытым сердцем. А в иных случаях способен вежливо переубедить заблуждающихся, в чем представители различных европейских государств не раз могли убедиться на практике", — сказал Овсянников.





Согласно предварительным результатам, губернатором Севастополя избран Дмитрий Овсянников, он лидирует с результатом 71,05% голосов после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий города. Явка на выборы в Севастополе составила 34,21 %. Присяга губернатора должна состояться в начале следующей недели.