В Совфеде проанализируют избирательное право с целью усовершенствования

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Совфеде проанализируют правоприменительную практику избирательного законодательства с целью его усовершенствования, заявил журналистам во вторник председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В Совете Федерации обязательно будет сделан анализ практики применения избирательного законодательства по итогам прошедших выборов и сформулированы предложения для его совершенствования", — сказал сенатор.

По словам Клишаса, эту работу парламентарии будут проводить "в тесном взаимодействии с ЦИКом России и избирательными комиссиями регионов".

Он также отметил, что прошедшая во многих регионах России избирательная кампания показала, что в стране "современная и эффективная избирательная система, которая обеспечивает представительный и легитимный характер власти как на государственном, так и на муниципальном уровне".

Клишас считает, что муниципальный фильтр положительно сказался на политической конкуренции в регионах и обеспечил интерес и участие кандидатов от оппозиции во многих муниципальных кампаниях.

"В первую очередь, мы могли наблюдать это в Москве", — отметил парламентарий. Он выразил уверенность, что все выявленные нарушения там, где они были, "получат должную оценку избирательных комиссии и при необходимости со стороны судебной власти".