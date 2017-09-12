В ОП рассказали, кто может войти в список доверенных лиц президента

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В новый список доверенных лиц президента Владимира Путина в случае выдвижения на выборы 2018 года могли бы войти председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, а также глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и дирижер Валерий Гергиев, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

Ранее во вторник в РБК появилась информация о том, что Кремль начал формировать новый список доверенных лиц Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в выборах 2018 года, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается, и на данный момент разговоры относительно этого относятся к категории политологических рассуждений.

Дискин считает, что велика вероятность включения в список бизнесменов, чьи проекты представляют государственный интерес. Он привел в пример успех компании "Новатэк" в создании инфраструктуры и высокотехнологичного производства сжиженного природного газа.

"Достаточно легко предположить, что доверенными лицами станут те деятели бизнеса, с которыми связаны успехи России,.. те, кто двигал северную проекцию России. Например, "Новатэк" – тот же самый Михельсон (председатель правления и крупный акционер компании). Это не воздушный, а реальный бизнес", — заявил РИА Новости Дискин.

Он также отметил высокую вероятность включения общественных деятелей в список доверенных лиц президента. По мнению Дискина, туда должны войти глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, с именем которой связаны систематические спортивные достижения России, и дирижер Валерий Гергиев.