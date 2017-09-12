Миронов попросил ЦИК проверить итоги выборов на Кубани

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил телеграмму председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой организовать проверку итогов голосования на выборах 10 сентября в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба партии.

В понедельник Следственный комитет заявил, что по фактам нарушений избирательного законодательства во время голосования на Кубани организован ряд доследственных проверок. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее просила проверить подозрения, что на Кубани произошла серия вбросов. В то же время губернатор края Вениамин Кондратьев говорил, что выборы прошли без серьезных нарушений и спокойно.

"Прошу вас организовать проверку итогов голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, проведенных 10 сентября 2017 года. Результаты партии "Справедливая Россия", согласно данным на избирательных участках, на которых были установлены КОИБ, существенно разнятся с данными, полученными с других избирательных участков", - говорится в обращении.

Ранее Миронов заявлял о многочисленных нарушениях в Краснодарском крае и намерении партии не признавать итоги региональных выборов в данном регионе.

На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.