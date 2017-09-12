Миронов попросил ЦИК проверить итоги выборов на Кубани

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил телеграмму председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой организовать проверку итогов голосования на выборах 10 сентября в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба партии.
"Прошу вас организовать проверку итогов голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, проведенных 10 сентября 2017 года. Результаты партии "Справедливая Россия", согласно данным на избирательных участках, на которых были установлены КОИБ, существенно разнятся с данными, полученными с других избирательных участков", - говорится в обращении.
На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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