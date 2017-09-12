Кобзон заявил, что не видит никого президентом России, кроме Путина

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017

Владимир Путин и певец Иосиф Кобзон с супругой Нинель во время встречи. 11 сентября 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мэтр российской эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что не видит никого президентом России, кроме Владимира Путина.

Кобзон 11 сентября отметил 80-летие. Путин лично поздравил артиста и подарил ему картину "Шахтерская песня" авторства Александра Зеленского. Встреча Путина с Иосифом Кобзоном и его женой Нинель прошла в понедельник в неформальной обстановке за чаем.

"Никого", — сказал Кобзон, отвечая на вопрос, кого вы бы видели президентом России, если Путин откажется идти на следующий срок?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее сообщение "Коммерсанта" о двухэтапном выдвижении Путина в президенты, заявил, что это гипотетические рассуждения, политологи "перебирают четки". Он подчеркнул, что "президент не озвучивал каких-либо решений, не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру, пока идет обычная достаточно напряженная ежедневная работа".

Очередные выборы президента пройдут в 2018 году.