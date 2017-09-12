Кобзон посетовал, что не все депутаты Госдумы знают гимн России наизусть

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон посетовал, что не все парламентарии знают гимн России, отметив, что это государственная молитва, подобная "Отче наш".

"Прежде всего, мы должны выучить с детства государственную молитву — гимн. Свой гимн — это и есть государственная молитва, это и есть "Отче наш" сегодняшний, но мы его не знаем… не только в школах, но и депутаты не знают… перед нами начинается сессия, вот, завтра начинается сессия. Значит, начинается сессия, на мониторах будет выставлен текст, потому что не знают", — сказал Кобзон в ходе пресс-конференции, посвященной своему 80-летию и предстоящему концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца 20 сентября 2017 года.

Кобзон в понедельник отпраздновал свой 80-й день рождения. За годы творчества он записал порядка трех тысяч песен, а также побывал с гастролями более чем в 100 странах.