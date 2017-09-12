В Совфеде поддержат повышение МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Совфеде поддержат инициативу президента РФ Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"В федеральном бюджете на следующий год должна быть учтена норма о повышении МРОТ до 85% от прожиточного минимума, значит, в будущем году в проекте бюджета на 2019 год это соотношение должно составить 100%", — сказал сенатор.

Рязанский подчеркнул, что сам является автором 17 законов о повышении МРОТ. Законодатель полагает, что увеличение минимального размера труда положительно скажется на потребительском спросе, поскольку граждане, получающие зарплату исходя из показателей в несколько МРОТ, как правило, являются потребителями отечественных товаров.

По мнению Рязанского, уточнение в законодательстве нормы о том, что МРОТ равен прожиточному минимуму, позволит избежать в дальнейшем необходимости его ежегодного увеличения. "Как только будет принято решение о повышении прожиточного минимума, одновременно будет повышаться минимальный размер оплаты труда", — пояснил он.