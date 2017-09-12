МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сообщения СМИ о двухэтапном выдвижении Владимира Путина в президенты — это гипотетические рассуждения, политологи "перебирают четки", заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее " Коммерсант " со ссылкой на свои источники написал, что в администрации президента определились с тем, как будет выглядеть выдвижение: оно состоится в два этапа, выдвижение будет идти путем сбора подписей.

"Это, скажем так, политологи перебирают такие четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем, ну и вот, все вот эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы, в случае если президент примет решение идти на выборы", — заявил Песков на просьбу прокомментировать сообщения источников о планах по выдвижению Путина в президенты.

"Ну и, повторяю еще раз: президент не озвучивал каких-либо решений, не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру, пока идет обычная достаточно напряженная ежедневная работа, все предвыборные процедуры, безусловно, кто бы ни баллотировался, они должны исполняться в строгом соответствии с законом", — добавил пресс-секретарь главы государства.