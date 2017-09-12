"Маразм крепчает": Аксенов прокомментировал отношение ЕС к выборам в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Евроcоюз, отказываясь признавать выборы в Крыму, ведет себя по принципу "Баба Яга против!", заявил глава республики Сергей Аксенов.

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент. При этом в ЕС заявили, что не признают проведение выборов на полуострове, так как остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"У них "Баба Яга всегда против". Это естественная позиция парламентариев, вообще должностных лиц ЕС. У них это будет продолжаться… Ничего нового тут не скажу, маразм крепчает. Меня уже давно ничего не удивляет", — сказал Аксенов РИА Новости.

Известный советский мультфильм "Баба Яга против!" был выпущен к московской Олимпиаде-80, которую бойкотировали некоторые страны Запада. Он рассказывал о выбранном талисманом Игр медвежонке Мише, который должен был попасть на Олимпиаду и участвовать в соревнованиях, а сказочные герои во главе с Бабой Ягой строили ему всяческие козни.

О проведении единого дня голосования в России читайте в справке РИА Новости >>