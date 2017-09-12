В Петербурге депутат-единоросс вызвал на рэп-баттл коллегу из оппозиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Петербургский депутат из "Единой России" Андрей Анохин вызвал на рэп-баттл своего коллегу, одного из авторов инициативы провести референдум о статусе Исаакиевского собора Максима Резника, тот вызов принял.

"Получил вызов на рэп-баттл от единоросса Андрея Анохина. Принимаю вызов", — написал Резник на своей странице в соцсети Facebook.

Как следует из текста письма Анохина, он предлагает Резнику "дебаты в литературно-поэтической форме" структурой в пять раундов по две минуты. Среди заявленных тем вопрос о публичных протестных мероприятиях, передача Исаакиевского собора РПЦ, присоединение Крыма к РФ, ситуация вокруг фильма "Матильда", борьба с коррупцией.

Время и место депутатского рэп-баттла пока не определено.

Тема рэп-баттлов стала популярной, когда на YouTube был опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение.