Аксенов сообщил об отставке главы еще одного района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава администрации Ленинского района Крыма Александр Мачусский уйдет в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы смотрим на деятельность различных руководителей органов власти. Сегодня будет принято решение об отставке главы администрации Ленинского района. Он сегодня напишет заявление", — сказал Аксенов на заседании президиума крымского правительства.
По его словам, уровень развития и обстановка в районе, с точки зрения работы органов власти, оставляет желать лучшего.
"Безразличные люди в органах власти работать на руководящих должностях не будут. Как правило, специалисты у нас достаточно квалифицированы, просто ими надо правильно и грамотно руководить, правильно ставить задачи, обозначать правильно цели. Поверьте, люди хорошие, с пониманием относятся ", — сказал Аксенов.
По его словам, кадровые ротации на местах будут продолжены до тех пор, пока не будет сформирована профессиональная команда, которая станет работать на республику.
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