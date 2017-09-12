Аксенов сообщил об отставке главы еще одного района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава администрации Ленинского района Крыма Александр Мачусский уйдет в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов сообщил об отставке главы городской администрации Феодосии Станислава Крысина и председателя горсовета Светланы Гевчук, а также еще трех руководителей районов республики. Позже заявление об уходе по состоянию здоровья написал глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

"Мы смотрим на деятельность различных руководителей органов власти. Сегодня будет принято решение об отставке главы администрации Ленинского района. Он сегодня напишет заявление", — сказал Аксенов на заседании президиума крымского правительства.

По его словам, уровень развития и обстановка в районе, с точки зрения работы органов власти, оставляет желать лучшего.

"Безразличные люди в органах власти работать на руководящих должностях не будут. Как правило, специалисты у нас достаточно квалифицированы, просто ими надо правильно и грамотно руководить, правильно ставить задачи, обозначать правильно цели. Поверьте, люди хорошие, с пониманием относятся ", — сказал Аксенов.

По его словам, кадровые ротации на местах будут продолжены до тех пор, пока не будет сформирована профессиональная команда, которая станет работать на республику.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>