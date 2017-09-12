ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе

Жительница Симферополя на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фото

Жительница Симферополя на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Европейском Союзе заявили, что не признают проведенные десятого сентября выборы на территории крымского полуострова, говорится в заявлении на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы.

Единый день голосования

Десятого сентября в 82 субъектах Российской Федерации состоялись выборы разного уровня. В частности, в Севастополе избрали губернатора города, которым стал Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов избирателей. Кроме того, в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

Как рассказали в региональной избирательной комиссии, единый день голосования на полуострове прошел без нарушений и происшествий, а прибывшие в Крым французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик посетили Севастополь в качестве наблюдателей на выборах.

Реакция Украины

Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму.

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму… Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", — написала официальный представитель украинского дипломатического ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Однако крымские власти не восприняли всерьез протест со стороны Украины.

Позиция Евросоюза

"Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души", — сказал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

В ЕС официально заявили, что не признают выборы различного уровня, проведенные на территории полуострова в рамках единого дня голосования в России.

"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Кроме того, в ЕС вновь указали на изменчивость своей позиции по крымскому вопросу.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Однако украинские власти не согласны с итогами референдума и заявляют, что полуостров является "временно оккупированной территорией", но как заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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