США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе

Сюжет:
Единый день голосования в России (247)
07:0912.09.2017
(обновлено: 08:19 12.09.2017)
241064091
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкЖительница Симферополя на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фотоЖительница Симферополя на одном из избирательных участков в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Европейском Союзе заявили, что не признают проведенные десятого сентября выборы на территории крымского полуострова, говорится в заявлении на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы.

Единый день голосования

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Захарова прокомментировала заявление Меркель о Крыме и ГДР
Десятого сентября в 82 субъектах Российской Федерации состоялись выборы разного уровня. В частности, в Севастополе избрали губернатора города, которым стал Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов избирателей. Кроме того, в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

Как рассказали в региональной избирательной комиссии, единый день голосования на полуострове прошел без нарушений и происшествий, а прибывшие в Крым французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик посетили Севастополь в качестве наблюдателей на выборах.

Реакция Украины

Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму.

"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму… Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", — написала официальный представитель украинского дипломатического ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Однако крымские власти не восприняли всерьез протест со стороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
"Силой не вернуть": Киев признал невозможность "отбить" Крым у России
"Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души", — сказал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Позиция Евросоюза

В ЕС официально заявили, что не признают выборы различного уровня, проведенные на территории полуострова в рамках единого дня голосования в России.

"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Кроме того, в ЕС вновь указали на изменчивость своей позиции по крымскому вопросу.

Вид на Генуэзскую крепость в городе Судак
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Сын Хрущева рассказал, почему отец передал Крым Украине
"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Однако украинские власти не согласны с итогами референдума и заявляют, что полуостров является "временно оккупированной территорией", но как заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма на crimea.ria.ru >>

Комментировать
Политика
Комментарии
23 пользователя оставили 24 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
sergejjkmarv11
А нас Рать!
07:15
12.09.2017
ОтветитьНе отвечать
svetoch71
ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе. Крым и Севастополь дружно начхали на их непризнание.
07:20
12.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена