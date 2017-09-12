ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Европейском Союзе заявили, что не признают проведенные десятого сентября выборы на территории крымского полуострова, говорится в заявлении на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы.
Единый день голосования
Как рассказали в региональной избирательной комиссии, единый день голосования на полуострове прошел без нарушений и происшествий, а прибывшие в Крым французские парламентарии Тьерри Мариани и Николя Дюик посетили Севастополь в качестве наблюдателей на выборах.
Реакция Украины
Украинский МИД выразил протест из-за выборов в Крыму.
"Выражаем решительный протест в связи с "избирательными процессами" в оккупированном Крыму… Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", — написала официальный представитель украинского дипломатического ведомства Марьяна Беца в Twitter.
Однако крымские власти не восприняли всерьез протест со стороны Украины.
Позиция Евросоюза
В ЕС официально заявили, что не признают выборы различного уровня, проведенные на территории полуострова в рамках единого дня голосования в России.
"Губернаторские выборы прошли в Севастополе. Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.
Кроме того, в ЕС вновь указали на изменчивость своей позиции по крымскому вопросу.
Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Однако украинские власти не согласны с итогами референдума и заявляют, что полуостров является "временно оккупированной территорией", но как заявил российский президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>