ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает "откровенно издевательскими" комментарий госдепартамента США о ситуации со зданиями российских диппредставительств, доступ к которым для дипломатов ранее был закрыт американскими властями.
"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы "прогулками", как откровенно издевательские", — говорится в заявлении на сайте посольства.
В своем заявлении посольство не уточняет, какой именно комментарий Науэрт имеется в виду, однако в минувший четверг на брифинге представитель госдепартамента, говоря о ситуации с проникновением в российские здания сотрудников американского ведомства, употребила слово tour (дословно "тур", "обход", "осмотр"). Когда журналисты указали ей, что это слово не совсем соответствует ситуации, Науэрт сказала: "Если я употребила слово "обход" и оно показалось слишком легким в свете тех действий, которые имели место, я прошу простить меня за это".