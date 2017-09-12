ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает "откровенно издевательскими" комментарий госдепартамента США о ситуации со зданиями российских диппредставительств, доступ к которым для дипломатов ранее был закрыт американскими властями.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".

"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы "прогулками", как откровенно издевательские", — говорится в заявлении на сайте посольства.

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?" — задаются вопросом в российской дипмиссии.

В своем заявлении посольство не уточняет, какой именно комментарий Науэрт имеется в виду, однако в минувший четверг на брифинге представитель госдепартамента, говоря о ситуации с проникновением в российские здания сотрудников американского ведомства, употребила слово tour (дословно "тур", "обход", "осмотр"). Когда журналисты указали ей, что это слово не совсем соответствует ситуации, Науэрт сказала: "Если я употребила слово "обход" и оно показалось слишком легким в свете тех действий, которые имели место, я прошу простить меня за это".