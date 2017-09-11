Врио главы Мордовии рассказал о кадровых перестановках в республике

Единый день голосования в России (246)

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. 10 сентября 2017

САРАНСК, 11 сен — РИА Новости. Правительство Мордовии после выборов главы республики ждут небольшие кадровые перестановки, основная часть команды работает успешно, сообщил врио главы региона Владимир Волков.

В воскресенье в Мордовии прошли выборы главы региона. По предварительным данным республиканского Центризбиркома, победу одержал Владимир Волков, набравший более 89% голосов. Явка избирателей превысила 82%.

"Они (кадровые перестановки — ред.) будут небольшими, но будут. Почему небольшими? Потому что практически постоянно кадры меняются… Основная часть команды работает успешно, результативно, продуктивно", — сказал Волков на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, это будет "спокойная, нормальная работа по улучшению, укреплению кадрового состава команды, которая работает".

Он также сообщил, изменится структура правительства. Врио главы региона предположил, что скорее всего укрупнятся министерства.

Согласно Конституции республики, правительство региона "перед вновь избранным главой Республики Мордовия и вступившим в должность, слагает свои полномочия, продолжая выполнять свои обязанности до сформирования правительства Республики Мордовия нового состава".

Республиканское правительство формирует глава Мордовии.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>

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