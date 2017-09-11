Врио главы Мордовии рассказал о кадровых перестановках в республике

САРАНСК, 11 сен — РИА Новости. Правительство Мордовии после выборов главы республики ждут небольшие кадровые перестановки, основная часть команды работает успешно, сообщил врио главы региона Владимир Волков.
"Они (кадровые перестановки — ред.) будут небольшими, но будут. Почему небольшими? Потому что практически постоянно кадры меняются… Основная часть команды работает успешно, результативно, продуктивно", — сказал Волков на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, это будет "спокойная, нормальная работа по улучшению, укреплению кадрового состава команды, которая работает".
Он также сообщил, изменится структура правительства. Врио главы региона предположил, что скорее всего укрупнятся министерства.
Республиканское правительство формирует глава Мордовии.
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