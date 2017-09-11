МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России ждут реакции Южной Кореи и КНДР на предложение провести переговоры в рамках ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в октябре в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда, вице-президент МПС Константин Косачев.
"Мы были бы рады, если такие контакты состоятся, так как ассамблеи МПС — наиболее комфортное место для неформальных встреч национальных делегаций любых стран, находящихся в конфликтных отношениях", — сказал Косачев.
Он добавил, что "навязывать свое видение мы, разумеется, не можем и не будем".
"Идея озвучена публично, ждем реакции", — сказал сенатор.