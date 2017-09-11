Врио главы Мордовии Волков назначит сенатором экс-посла Кисляка

САРАНСК, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков, по предварительным данным, победивший на выборах главы региона, определился с кандидатурой на пост сенатора – представлять в Совфеде республику будет экс-посол России в США Сергей Кисляк.

"С сенатором я уже давно определился - это Сергей Иванович Кисляк... После инаугурации я сразу оформляю все документы, и он приступает к своей работе", - сказал Волков в понедельник на прессе конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о сенаторе.

Он также сообщил, что Кисляк со вчерашнего дня находится в республике. "Он очень внимательно все изучает, прикидывает, как бы мог помочь республике, постоянно предложения мне вносит. Нам очень повезло с сенатором", - отметил врио главы Мордовии.

Обратив внимание на профессиональные качества Кисляка, Волков добавил, что он также "очень хороший человек". " Теперь я понял, почему весь бомонд американский был у него в гостях, на приемах, потому что он в общении человек очень коммуникабельный и может найти подход к любому человеку", - сказал он.

В июле врио главы Мордовии Владимир Волков назвал Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора, также в список вошли главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев.

В августе Сергей Кисляк уже посещал Мордовию, где в течение нескольких дней ознакомился с работой промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, побывал на объектах, возводимых к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также провел ряд встреч с представителями высших учебных заведений, общественных организаций. Тогда экс-посол пообещал, что в случае назначения представителем в Совет Федерации сделает все, чтобы стать полезным региону.

Выборы главы Мордовии прошли в воскресенье. По предварительным данным республиканского Центризбиркома, Владимир Волков получил поддержку более 89% избирателей.