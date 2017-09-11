В Госдуме хотят освободить от НДФЛ граждан, имеющих право на соцпомощь

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь.

Документ освобождает от уплаты НДФЛ суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) гражданам, которые имеют право на социальную помощь, оказываемую за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и внебюджетных фондов.

Законопроект, внесенный Мособлдумой, направлен на совершенствование налогообложения доходов физических лиц, имеющих право на получение адресной социальной помощи.

В настоящее время от налогообложения освобождены суммы единовременных выплат налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.