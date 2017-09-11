СМИ: американские дипмиссии в России могут быть лишены парковочных мест

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету.

Во-первых, пишет издание, речь может идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов.

"Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас", — заявил один из собеседников газеты, отметив, что при этом Россия может добавить еще два пункта в Севастополе и Симферополе.

Во-вторых, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

"Сейчас для российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории США, установлен радиус свободного перемещения в 25 миль (40 км). При этом американцы в свое время наделили правом беспрепятственного передвижения всех дипломатов из России уровня советника и выше. Такие же правила действуют и для американских дипломатов старшего звена в России. Однако последних количественно получилось больше, что, как считают в Москве, не соответствует принципу паритета", — говорится в заметке.

В-третьих, пишет издание, американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий.

"В США таких парковок, выделенных специально под автомобили российских дипломатов, нет", — говорится в заметке.