МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ.
Во-первых, пишет издание, речь может идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов.
"Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас", — заявил один из собеседников газеты, отметив, что при этом Россия может добавить еще два пункта в Севастополе и Симферополе.
Во-вторых, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.
В-третьих, пишет издание, американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий.
"В США таких парковок, выделенных специально под автомобили российских дипломатов, нет", — говорится в заметке.