Овсянников анонсировал кадровые перестановки в правительстве Севастополя

Единый день голосования в России (239)

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Избранный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе первого после оглашения результатов выборов общения с журналистами заявил, что проведет перестановки в правительстве.

Согласно предварительным результатам, Овсянников набрал 71,05% голосов избирателей после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий города. Явка на выборы в Севастополе составила 34,21%.

Ротации, по словам Овсянникова, произойдут после инаугурации, при формировании нового состава правительства.

"Есть ряд кадровых решений, которые дожидались окончания выборной кампании. Эти решения произойдут после того, как я отправлю в отставку правительство", - сказал Овсяников.

Он добавил, что кадровых изменений будет не много и в основном на уровне заместителей департаментов. Это случится до 20 сентября, отметил Овсянников.

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