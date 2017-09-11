В Саратове назначили исполняющего обязанности мэра

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обязанности главы Саратова в связи с отставкой Валерия Сараева со вторника будет исполнять его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Владимир Моисеенко.
Сам Сараев отметил, что рассчитывает на продолжение масштабных проектов, реализация которых была начата в период его руководства городом. "Сегодня в Саратове реализуются масштабные проекты. Уверен, что они будут доведены до конца, а саратовцы по праву будут гордиться своим городом", — цитирует его слова пресс-служба мэрии.
Глава города поблагодарил коллег и представителей саратовского бизнеса за поддержку. "Ваша поддержка, профессионализм и самоотдача в любое время суток, днем и ночью, независимо от сложности стоящих задач и сроков, позволяют мне испытывать чувство гордости за то, что я был руководителем по-настоящему сплоченной городской команды", — отметил Сараев.
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона побеждает врио губернатора Саратовской области Радаев, представляющий "Единую Россию", он набрал 74,62% голосов. Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 16,28% голосов, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко — 5,98%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" — 2,49% голосов.