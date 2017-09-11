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Политика

В Саратове назначили исполняющего обязанности мэра

Сюжет:
Единый день голосования в России (239)
17:2911.09.2017
(обновлено: 17:52 11.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ЛегкийПерейти в фотобанкЗдание администрации города Саратова на Первомайской улицеЗдание администрации города Саратова на Первомайской улице
© РИА Новости / Александр Легкий
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САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обязанности главы Саратова в связи с отставкой Валерия Сараева со вторника будет исполнять его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пилипенко, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городской администрации Владимир Моисеенко.

Валерий Сараев. Архивное фото
© Фото : Администрация муниципального образования "Город Саратов"
Глава Саратова ушел в отставку из-за выборов
"Пресс-служба подтверждает отставку главы города, по собственному желанию он написал сегодня заявление. Исполнять обязанности (мэра) с завтрашнего дня будет заместитель главы администрации города Саратова по городскому хозяйству Сергей Пилипенко", — сказал собеседник агентства.

Сам Сараев отметил, что рассчитывает на продолжение масштабных проектов, реализация которых была начата в период его руководства городом. "Сегодня в Саратове реализуются масштабные проекты. Уверен, что они будут доведены до конца, а саратовцы по праву будут гордиться своим городом", — цитирует его слова пресс-служба мэрии.

Глава города поблагодарил коллег и представителей саратовского бизнеса за поддержку. "Ваша поддержка, профессионализм и самоотдача в любое время суток, днем и ночью, независимо от сложности стоящих задач и сроков, позволяют мне испытывать чувство гордости за то, что я был руководителем по-настоящему сплоченной городской команды", — отметил Сараев.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На выборах в Саратовской области пресекли попытку вброса бюллетеней
Ранее врио губернатора Валерий Радаев сообщил журналистам, что Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов губернатора области, которые состоялись в воскресенье. По словам Радаева, легитимность и прозрачность выборов должна обеспечиваться всеми, кто отвечает за выборный процесс. "Валерий Николаевич (Сараев) посчитал, что здесь есть часть его вины, и поэтому принял это решение (об отставке)", — сказал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона побеждает врио губернатора Саратовской области Радаев, представляющий "Единую Россию", он набрал 74,62% голосов. Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 16,28% голосов, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко — 5,98%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" — 2,49% голосов.

Валерий Радаев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сильный хозяйственник" Радаев заручился поддержкой саратовцев
Сараев с ноября 2016 года занимал пост главы Саратова, на который ранее был выбран депутатами по результатам конкурса. До этого он с января 2016 года занимал пост главы администрации города (сити-менеджер), на который также был выбран депутатами городской думы по результатам конкурса. Прежде, с 2014 года, он был заместителем председателя правительства Саратовской области. В 2008-2014 годах Сараев работал на руководящих должностях в администрации Саратова.

Единый день голосования в России
© РИА Новости, Инфографика
Единый день голосования в России
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Политика
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