ЕР получила 67% мандатов в свердловские органы местного самоуправления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. На выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся 10 сентября в Свердловской области, "Единая Россия" получила две трети мандатов, сообщил руководитель регионального исполкома партии Александр Косинцев.
"Единой России" достались 535 мандатов. Это 66,9% голосов", — сказал Косинцев в понедельник на пресс-конференции.
Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий уточнил, что всего мандатов было 800, оставшиеся достались самовыдвиженцам и представителям других партий.
По словам Косинцева, ЕР возникли не получила большинства в Асбесте, Алапаевске и Нижней Туре. Он отметил, что допущенные ошибки будут учтены, в частности, это касается изменения модели праймериз.