ЕР получила 67% мандатов в свердловские органы местного самоуправления

Единый день голосования в России (236)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. На выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся 10 сентября в Свердловской области, "Единая Россия" получила две трети мандатов, сообщил руководитель регионального исполкома партии Александр Косинцев.

Накануне в Свердловской области прошли выборы губернатора, на которых победу одержал кандидат от ЕР Евгений Куйвашев. Одновременно состоялись выборы в ряд органов местного самоуправления.

"Единой России" достались 535 мандатов. Это 66,9% голосов", — сказал Косинцев в понедельник на пресс-конференции.

Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий уточнил, что всего мандатов было 800, оставшиеся достались самовыдвиженцам и представителям других партий.

По словам Косинцева, ЕР возникли не получила большинства в Асбесте, Алапаевске и Нижней Туре. Он отметил, что допущенные ошибки будут учтены, в частности, это касается изменения модели праймериз.